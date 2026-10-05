Минобороны сообщило об ударе по электроподстанции "Кочеток" в Харьковской области
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по электроподстанции "Кочеток" в Харьковской области, заявили в Минобороны. Это произошло вечером и в ночь на понедельник.
"В Одесской области (поражен): портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в воскресенье вечером и ночью в понедельник нанесены удары по морским судам, используемым в интересах ВСУ.
Один сухогруз с военным имуществом поражен в порту Черноморска, еще один - на переходе морем южнее Одессы. Также поражены хранилища с ГСМ в порту Черноморска.