Минобороны сообщило об ударе по электроподстанции "Кочеток" в Харьковской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по электроподстанции "Кочеток" в Харьковской области, заявили в Минобороны. Это произошло вечером и в ночь на понедельник.

"В Одесской области (поражен): портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в воскресенье вечером и ночью в понедельник нанесены удары по морским судам, используемым в интересах ВСУ.

Один сухогруз с военным имуществом поражен в порту Черноморска, еще один - на переходе морем южнее Одессы. Также поражены хранилища с ГСМ в порту Черноморска.