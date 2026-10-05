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Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей
Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Совокупная задолженность юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), в завершенных в 2025 году делах о несостоятельности сократилась по сравнению с 2024 годом на 2,62% и составила 1,57 трлн рублей, показала статистика Судебного департамента при Верховном суде России.

По итогам 2024 года совокупный долг должников составлял 1,61 трлн рублей, годом ранее - 4,52 трлн рублей.

Совокупный долг банкротов по завершенным делам (трлн рублей)

20182019202020212022202320242025
4,112,181,171,572,14,521,611,57

Задолженность банкротов-юридических лиц (без учета финансовых и сельскохозяйственных организаций, а также стратегических и градообразующих предприятий) в завершенных в 2025 году процедурах сократилась на 17,7%, до 865,57 млрд рублей, годом ранее она достигала 1,05 трлн рублей. При этом количество соответствующих компаний, в отношении которых дело о несостоятельности было завершено, уменьшилось на 16,5% - с 6505 до 5433 дел. Всего суды в минувшем году признали банкротами порядка 6,3 тысячи организаций, на четверть меньше, чем в 2024 году.

Совокупный долг корпоративного сектора (без финансовых, аграрных, стратегических и градообразующих предприятий; трлн рублей)

201820192020 (мораторий на банкротства)20212022 (мораторий)202320242025
3,91,780,841,211,673,981,050,87

Из совокупного долга всех банкротов (1,57 трлн рублей) в завершенных делах требования кредиторов в 2025 году были удовлетворены на 139,97 млрд рублей (8,9%). Юридические лица-банкроты вернули кредиторам 93,38 млрд рублей (10,8%) из долга в 865,57 млрд рублей.

Дела о несостоятельности организаций, как и прежде, в 2025 году в подавляющем большинстве случаев инициировали их кредиторы (порядка 65%). В 35% принятых к производству обращений долг перед заявителями составлял от 3 до 10 млн рублей, четверть заявителей ссылались на наличие долга от 10 млн до 100 млн рублей, 18% - на долг от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, 16% - на долг менее 500 тыс. рублей. На наличие задолженности от 100 млн рублей до 1 млрд рублей указывали 5,4% заявителей, в 113 случаях упоминался долг свыше 1 млрд рублей, свидетельствуют опубликованные данные.

Банкротство граждан

Число банкротств граждан и ИП увеличилось по сравнению с 2024 годом почти на треть. Суды в 2025 году признали банкротами 561,7 тысячи граждан и 3386 ИП, годом ранее - 425,1 тысячи и 2548 соответственно. Банкротные процедуры, согласно статистике, были завершены в отношении 428,08 тысячи граждан и 2001 ИП, годом ранее - 333,2 тысячи и 2181 соответственно. Совокупный долг граждан в завершенных в прошлом году процедурах составил 662,68 млрд рублей (годом ранее 512,37 млрд рублей), у ИП - 15,53 млрд рублей и 14,94 млрд рублей соответственно.

По итогам завершения процедур банкротств граждан кредиторам вернулось 33,51 млрд рублей (5,1%), а ИП - 1,42 млрд рублей (9,1%), говорится в опубликованных данных.

В подавляющем числе случаев (порядка 90%) граждане сами инициируют процедуру своей несостоятельности. Чаще всего - в 59,8% случаев - поводом для этого становится долг в размере от 500 тысяч до 3 млн рублей, в 28,9% - менее 500 тысяч рублей, в 9,8% - задолженность от 3 млн до 10 млн рублей, в остальных случаях обязательства превышают эту сумму.

Не удалось списать долги в рамках судебной процедуры личной несостоятельности 3878 гражданам и ИП, указывает Судебный департамент при ВС. В 2191 случае это было связано с тем, что при возникновении или оплате долга гражданин действовал незаконно, в 1526 делах должник не предоставил необходимые сведения или раскрыл недостоверные данные финансовому управляющему или суду. В 161 случае должники были привлечены к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство, что тоже является основанием не списывать задолженность.

Верховный суд
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