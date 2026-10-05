Проезд ограничен по трассе в Башкортостане из-за снега

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Движение грузового и пассажирского транспорта временно ограничено в понедельник на региональной дороге в Башкортостане из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.

Ограничение введено на участке дороги "Уфа - Инзер - Белорецк". Причиной стали снег, ветер, гололед и ограничение видимости.

Как ожидается, ограничение будет снято в 13:00 по местному времени (11:00 мск) понедельника, добавили в ГУ МЧС.