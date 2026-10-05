В Иркутской области медведи убили двух человек

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Иркутской области СКР проводит проверки обстоятельств гибели двух человек в результате нападения медведей, сообщило управление СК.

2 октября в лесном массиве в районе устья реки Илим в Усть-Илимском районе медведь задрал 71-летнего мужчину. Впоследствии медведь был обезврежен.

4 октября на территории предприятия, расположенного в 300 км от поселка Магистральный в Казачинско-Ленском районе, в жилой вагончик влез медведь и напал на работника. От полученных травм 55-летний мужчина скончался.

Ранее в Киренском округе погибли три человека из-за нападений медведей. Был убит пенсионер из села Алымовка, который отправился в лес за грибами, и два жителя Киренска, пришли в лес собирать ягоды.

В Приангарье действует режим повышенной готовности из-за ситуации с выходом медведей к людям, жителям рекомендовано ограничить посещение лесов.