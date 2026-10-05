Дело об осквернение Ржевского мемориала возбудили в Тверской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области, сообщает СУ СКР по региону.

По данным местных СМИ, на видеозаписи запечатлено, как несколько молодых людей идут рядом с мемориалом. При этом одна из девушек называет сооружение нецензурными словами.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества).