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Дело об осквернение Ржевского мемориала возбудили в Тверской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области, сообщает СУ СКР по региону.

По данным местных СМИ, на видеозаписи запечатлено, как несколько молодых людей идут рядом с мемориалом. При этом одна из девушек называет сооружение нецензурными словами.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества).

Ржев СКР Тверская область Ржевский мемориал
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