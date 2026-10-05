ФСБ сообщила о задержании двух россиян по подозрению в подготовке теракта

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Двое россиян задержаны в Белгородской области и Пермском крае по подозрению в подготовке теракта и диверсии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Граждане РФ, 2006 и 2002 г.р. действовали в интересах спецслужб Украины. Они собирали сведения в отношении объектов оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов.

"Следственными подразделениями территориальных органов безопасности в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе.

Рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Также, отметили в ведомстве, пресечена диверсионно-террористическая деятельность гражданина России, жителя Самары Сергея Окрушко. Фигурант 1981 г.р. причастен к совершению по заданию ГУР Минобороны Украины в июле 2023 года диверсии на территории нефтеперерабатывающего предприятия Самарской области.

В ведомстве отметили, что Окрушко "признан виновным по ст. 275, п.п "а" и "в" ст. 205, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участи в террористическом сообществе) УК РФ и приговорен к 23 годам лишения свободы".