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Лавров проводит встречу с главой МИД Афганистана

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки, передает корреспондент "Интерфакса".

Встреча проходит перед началом заседания московского формата по Афганистану. В МИД ранее сообщили, что в повестке дня - обсуждение актуальных направлений двустороннего сотрудничества.

Заседание московского формата по Афганистану пройдет на уровне спецпредставителей/старших должностных лиц Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве гостей приглашены также делегации из Белоруссии и Египта.

Приоритетное внимание стороны уделят вопросам взаимодействия стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также задаче укрепления регионального сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков, сообщили на Смоленской площади.

По итогам планируется принятие совместного заявления.

Афганистан Сергей Лавров МИД Амир Хан Моттаки
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