Крымский мост по президентскому указанию давно не используется для военных целей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сообщил журналистам, что Крымский мост является исключительно мирным объектом и не используется для военных целей.

"Хочу сказать, что Крымский мост - это исключительно мирный объект. Мы уже очень давно, кстати, я давал такое прямое указание, Крымский мост не используем ни для перевоза военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Мы даже нефтепродукты не перевозили через мост. Это исключительно гражданский объект", - сказал он на пресс-конференции в Китае.

Президент заверил, что "мост мы, конечно, восстановим".

"Там же два моста, на самом деле, автомобильный и железнодорожный. Автомобильному нанесен такой серьезный ущерб, железнодорожный, по-моему, восстановлен", - подчеркнул он.