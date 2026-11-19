РФ при обсуждении новой архитектуры безопасности не собирается ничем жертвовать

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что при обсуждении новой архитектуры европейской безопасности Москва не собирается ничем жертвовать, а намерена искать компромиссы, которые возможны при осознании всеми сторонами реалий на земле.

"Мы ничем жертвовать не собираемся, мы собираемся искать компромиссы. Мне кажется, что они вполне возможны", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров РФ, США и КНР.

"Я уже, отвечая на один из предыдущих вопросов, говорил, что жизнь меняется, и поэтому там, скажем, возвращаться к каким-то там ситуациям, которые вроде были в начале 90-х годов, видимо, бессмысленно. Так же, как и бессмысленно нашим некоторым партнерам по переговорам искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда уже не передвинемся. Имею в виду, в том числе и вопросы территориального характера", - подчеркнул российский лидер.

"Все должны исходить из реалий. И мы, и те, с кем мы пытаемся договориться о прекращении всяких кризисов, в том числе и на Украине", - отметил Путин.

"Компромиссы, конечно, возможны. Поэтому я здесь, знаете, не вижу никаких непреодолимых препятствий для достижения договоренностей. Мы же здесь говорили о компромиссах. Мы к ним, к этим компромиссам, готовы", - сказал Путин.

"Надо чтобы и другие участники этого процесса осознали реалии, состоявшиеся на земле, и тоже пошли бы со своей стороны на эти компромиссы. Вот и все. Ничего здесь такого запредельно сложного я не вижу. Нужна только политическая воля", - отметил он.