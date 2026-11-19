Путин заявил, что ответ РФ на удары по Крымскому мосту будет более болезненным

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ответит на удары по Крымскому мосту и это будет "более болезненно" для Киева.

"После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. (...) Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Китае.