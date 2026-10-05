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Мэр Краснодара Наумов сложил полномочия

Мэр Краснодара Наумов сложил полномочия
Евгений Наумов
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава Краснодара Евгений Наумов ушел в отставку, сообщает пресс-служба краевой администрации в своем канале в Max в понедельник.

"Евгений Наумов сложил полномочия главы Краснодара. Решение принято на заседании городской Думы 5 октября. Временное исполнение обязанностей главы Краснодара возложено на первого заместителя главы города", - говорится в сообщении.

Наумов с октября 2021 года занимал пост вице-губернатора Краснодарского края, а 9 ноября 2022 года возглавил администрацию Краснодара.

Краснодар Евгений Наумов
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