Мэр Краснодара Наумов сложил полномочия

Евгений Наумов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава Краснодара Евгений Наумов ушел в отставку, сообщает пресс-служба краевой администрации в своем канале в Max в понедельник.

"Евгений Наумов сложил полномочия главы Краснодара. Решение принято на заседании городской Думы 5 октября. Временное исполнение обязанностей главы Краснодара возложено на первого заместителя главы города", - говорится в сообщении.

Наумов с октября 2021 года занимал пост вице-губернатора Краснодарского края, а 9 ноября 2022 года возглавил администрацию Краснодара.