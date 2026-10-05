Женщина и ребенок погибли в Подмосковье, предположительно, из-за возгорания обогревателя

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в частном доме на территории СНТ "Станкоагрегат" в Богородском городском округе Московской области, есть погибшие, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ в понедельник.

"В ходе тушения и разбора завалов пожарные обнаружили тела женщины 1985 года рождения и ребенка 2023 года рождения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что к моменту прибытия пожарных строение горело по всей площади, кровля дома прогорела и обрушилась.

"Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети или электроприбора (масляный электрообогреватель)", - пояснили в подмосковном главке.

В МЧС напомнили о необходимости следить за исправностью электроприборов.

"Печи, газовое оборудование и электрика требуют регулярной проверки. Не перегружайте электросеть и не оставляйте обогреватели без присмотра", - добавили в ведомстве.