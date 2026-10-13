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Глава МЧС заявил о перспективности обмена данными о рисках ЧС между РФ и КНДР

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - МЧС России считает перспективным сотрудничество с КНДР в оперативном обмене информацией о рисках чрезвычайных ситуаций, заявил глава МЧС Александр Куренков.

Он отметил журналистам, что во время его визита в Пхеньян делегации российского МЧС и министерства по делам стихийных бедствий КНДР отдельно обсудили планы по выстраиванию оперативной работы.

"Перспективным видим сотрудничество органов повседневного управления наших ведомств, в первую очередь обмен данными мониторинга рисков", - сказал Куренков.

"Если будем вовремя делиться информацией, сможем предупреждать чрезвычайные ситуации и реагировать быстрее", - подчеркнул министр.

В целом он оценил сотрудничество с КНДР по линии чрезвычайных ведомство как очень перспективное. "У нас есть и договоренности, и понимание приоритетов, и главное - общий настрой на результат. Уверен, все намеченные планы мы реализуем", - сказал глава МЧС.

В ходе своего первого визита в Пхеньян он встретился с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном и министром по делам стихийных бедствий КНДР Ким Чхоль Намом. "Их личное участие и настрой на укрепление взаимодействия задали высокую планку всей нашей работе", - сказал министр.

Главным итогом своего визита в КНДР он назвал подписание 12 октября плана совместных мероприятий чрезвычайных ведомств двух стран. "Для нас это важный документ: он задаёт чёткую структуру всему нашему взаимодействию, придаёт ей системный и планомерный характер", - заявил министр.

План, в частности, предусматривает подготовку и специалистов чрезвычайного ведомства КНДР на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС и оказание МЧС России содействия КНДР в приобретении пожарной и спасательной техники российского производства.

Александр Куренков МЧС КНДР Пхеньян
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