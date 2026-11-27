Экс-губернатор Тамбовской области Егоров осужден на 11 лет по делу о взятках

Бывший глава Тамбовской области Максим Егоров Фото: Таисия Кириллова/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сосновский районный суд Тамбовской области вынес приговор бывшему главе региона Максиму Егорову и его соучастникам по делу о взяточничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Суд назначил Егорову 11 лет колонии строгого режима со штрафом в размере более 400 млн рублей и конфискацией имущества по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, на десять лет.

Установлено, что в период с 2022 по 2024 годы, будучи главой Тамбовской области, Егоров на систематической основе получал взятки в особо крупном размере, а именно деньги и другие имущественные выгоды от одного из топ-менеджеров крупной компании за общее покровительство. Общая сумма взяток превысила 83 млн рублей.

Передача средств осуществлялась через посредников в лице водителя Егорова Александра Соломатина и заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Сергея Аганова.

В ходе предварительного расследования у экс-главы региона и его родственников было арестовано имущество на сумму свыше 130 млн рублей.

Свою вину фигуранты дела не признали.

Аганов приговорен к восьми годам колонии со штрафом в размере 21 млн рублей, Соломатин - к семи годам заключения со штрафом 19 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Тамбовской области.

Егоров занимал пост главы Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024 года.