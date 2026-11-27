Жительница Петербурга пострадала в результате атаки БПЛА

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Петербург отразил атаку БПЛА, есть повреждения инфраструктуры и пострадавшая, сообщил Смольный.

В Приморском и Выборгском районах города упали обломки беспилотников, там повреждено остекление домов и несколько машин.

"В многоэтажном жилом доме на улице Лидии Зверевой повреждение получили фасад здания и остекление. Пострадала женщина, она госпитализирована", - уточняют власти.

Жильцов двух подъездов временно разместили в школе № 575. По поручению губернатора Александра Беглова им оказывается необходимая помощь.

На местах падения обломков работают экстренные службы города. Сотрудники ЖКХ проводят оценку повреждений и восстановительные работы. Оперативный штаб координирует взаимодействие городских служб с силовым блоком.

"В сторону северной столицы летело 55 БПЛА, из них 10 сбито над Новгородской областью, 45 - над Ленинградской областью и Петербургом", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ликвидации 45 беспилотников над регионом в ночь на 27 ноября. Он уточнил, что Ладожский мост в результате атаки не пострадал, но был временно перекрыт - с него работали мобильные огневые группы. Для аэропорта Пулково вводили ограничения на обслуживание рейсов.