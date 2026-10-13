Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX на 0,5%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренно негативную динамику, отыгрывая как существующие геополитические риски, так и фактор развернувшихся вниз в рамках коррекции мировых цен на нефть.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2381,34 пункта (-0,52%), индекс РТС - 893,97 пункта (-0,52%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,1%, заметно упали ценные бумаги "Татнефти" (-5%) на дивидендной отсечке.

Подешевели также акции АФК "Система" (-1,1%), "ФосАгро" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Русала" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Полюса" (-0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Корпоративного центра ИКС 5" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%) и Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции МКПАО "ВК" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%).

Президент России Владимир Путин больше нацелен на урегулирование украинского конфликта, чем президент Украины Владимир Зеленский, заявил президент США Дональд Трамп. "Думаю, что Путин в большей степени хочет заключить сделку, чем Зеленский", - сказал он журналистам в Вашингтоне. По мнению Трампа, "нам нужно сделать так, чтобы и Зеленский хотел заключить сделку". "Наверное, они оба хотят закончить сделку, но не знают как. Мы им с этим поможем", - заявил позже президент США.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что договоренность РФ и США по российскому дизелю принесет пользу американскому народу, отметив, что европейские страны также покупают российские энергоносители. "ЕС заплатил России $250 млрд за энергоносители, а СМИ, распространяющие "фейк-ньюс", не хотят обращать внимание на эту историю. Я сделал верный выбор для американского народа - Америка прежде всего, всегда!" - написал он в социальной сети Truth Social в понедельник, комментируя договоренности.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские страны проявляют лицемерие, когда критикуют договоренности о поставках дизельного топлива из РФ в США. "Европейские страны с момента начала этого конфликта заплатили России больше денег, нежели перечислили Украине, а все потому, что они не могут обходиться без российских энергоресурсов", - подчеркнул он.

Мировые цены на нефть 13 октября утром умеренно снижаются после заметного роста накануне, при этом котировки сорта Brent остаются выше отметки $105 за баррель; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 1,2%, до $105,37 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,26%, до $92,56 за баррель.

Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло в понедельник очередной ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии. "Сегодня вечером наши вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде", - написал он в соцсети X. Сари также сообщил о нанесении хуситами удара БПЛА по авиабазе в городе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник. Негативное влияние на настроения инвесторов оказал подъем цен на нефть на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке, усилившихся на сообщениях об атаке хуситов на международный аэропорт в саудовском Эр-Рияде. Цена Brent выросла до $106,65 за баррель по итогам сессии понедельника, до максимума с 15 сентября. Подорожание энергоресурсов подогревает ожидания ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ.

Трейдеры оценивают в 21,6% вероятность того, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на заседании в октябре, по данным CME FedWatch. Шанс повышения ставки в декабре оценивается в 88,5%.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак заявила, что центробанку целесообразно "относительно быстро" переходить к более жесткой ДКП для борьбы с высокой инфляцией, которая приобрела более широкий характер и начинает влиять на политику ценообразования компаний. "Для возвращения инфляции к целевому уровню 2% целесообразен ограничительный курс ДКП. На мой взгляд, при наличии возможности лучше вносить небольшие корректировки и делать это относительно быстро, нежели выжидать и рисковать необходимостью более существенной смены курса", - говорится в тексте, подготовленном к выступлению Хаммак на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE).

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренно негативную динамику (-0,18%), что говорит о вероятном усилении активности продавцов на фондовых биржах США 13 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник также наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, материкового Китая, Японии и Южной Кореи снижаются на 0,4-6,2%, и лишь индекс Австралии подрастает на 0,2%.