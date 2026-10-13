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ДТП с частным автобусом произошло в Свердловской области, два человека погибли

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль на 64-м километре автодороги "Екатеринбург - Реж - Алапаевск" столкнулся с частным автобусом, два пассажира автомобиля погибли, сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Honda" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с частным автобусом "Ютонг".

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля "Хонда" от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Личности погибших, а также количество пассажиров, находившихся в салоне автобуса, устанавливаются", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту ДТП назначено проведение расследования.

На участке организовано реверсивное движение, сотрудники Госавтоинспекции регулируют поток.

Свердловская область Екатеринбург
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