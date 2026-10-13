В Невинномысске после ночной атаки БПЛА зафиксированы повреждения в промзоне

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В результате массированной атаки БПЛА на Ставропольский край в Невинномысске зафиксированы повреждения в промышленной зоне, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во вторник.

"По оперативной информации пострадавших нет, в Солнечнодольске последствий на земле нет. В промзоне Невинномысска зафиксированы повреждения от упавших обломков БПЛА", - сообщил Владимиров в канале в "Max".

Осмотр мест падения и оценка последствий продолжаются, начаты работы по устранению повреждений, добавил Владимиров.