Свыше 70 БПЛА сбиты над Калужской областью, повреждена школа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В небе над Калужской областью ликвидированы 73 беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша во вторник.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 73 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Хвастовичского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", - сообщил Шапша в мессенджере "Max".

В результате атаки беспилотников повреждено здание школы, два частных дома и автомобиль, говорится в сообщении.