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Производственно-складские помещения загорелись в Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Ростовской области в результате падения беспилотника повреждения получили производственно-складские помещения, возникло возгорание, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в пятницу.

"В результате падения БПЛА повреждение получили производственно-складские помещения. Возникло возгорание", - говорится в сообщении канала губернатора в мессенджере Max.

Он уточнил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

Также губернатор сообщил, что в Аксайском районе ранение получил мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 октября 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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