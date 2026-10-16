Производственно-складские помещения загорелись в Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Ростовской области в результате падения беспилотника повреждения получили производственно-складские помещения, возникло возгорание, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в пятницу.

"В результате падения БПЛА повреждение получили производственно-складские помещения. Возникло возгорание", - говорится в сообщении канала губернатора в мессенджере Max.

Он уточнил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

Также губернатор сообщил, что в Аксайском районе ранение получил мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь.