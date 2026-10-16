Аэропорт Пулково приостановил работу

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропорту Пулково, сообщает в пятницу Росавиация.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном в канале агентства в мессенджере Max.

Ранее сообщалось, что аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В агентстве уточнили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области также сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

"В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.