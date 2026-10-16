В Ленинградской области сбили четыре беспилотника

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Над Ленинградской областью за ночь и утром сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"На данный момент в небе Ленинградской области целей не наблюдается. Ожидаем отбоя воздушной опасности в ближайшее время", - написал он в мессенджере.

Об объявлении беспилотной опасности он сообщал в 4:38 утра. Росавиация сообщала, что из-за ограничений на использование воздушного пространства в отдельных районах Ленобласти вводились ограничения на авиасообщение с Калининградом.