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В Иркутской области за последние двое суток отстрелили 16 медведей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - За последние двое суток 36 медведей вышли к людям в Иркутской области, 16 из них ликвидировали, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства в своем канале в Max.

"За 14 и 15 октября на телефон Системы-112 поступило 55 сообщений о появлении медведей. По результатам проверок признаки присутствия хищников подтвердились в 36 случаях. (...) За двое суток добыто 16 медведей. Всего с начала периода активности медведей в рамках регулирования численности добыто 499 особей", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, наибольшее число обращений о появлении медведей вблизи населенных пунктов за последние двое суток поступило из Братского, Слюдянского, Усть-Кутского, Иркутского, Киренского и Нижнеилимского районов. Из 16 отстреленных хищников четыре - в Братском районе, по три - в Слюдянском и Киренском районах, два - в Нижнеилимском районе, по одному - в Нижнеудинском, Усть-Кутском, Чунском и Зиминском районах.

Как сообщалось, в Приангарье действует режим повышенной готовности из-за ситуации с выходом медведей к людям, жителям рекомендовано ограничить посещение лесов. После встречи с хищниками в лесу в этом году погибли семь человек, еще шестеро пострадали.

Для регулирования численности медведей в регионе создано 154 оперативных группы из 360 человек. Действует рабочая группа по решению вопросов защиты населения региона от хищника.

По данным службы по охране и использованию объектов животного мира региона, в начале лета 2026 года в Иркутской области насчитывалось свыше 22,3 тыс. особей бурого медведя, что более чем на 4 тыс. больше предельно допустимого норматива.

Аномальная активность медведей в Приангарье началась в августе.

Иркутская область
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