Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в сентябре оказались самыми высокими в этом году

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в сентябре 2026 года вернулся к росту в годовом выражении и показал самый высокий результат сделок с начала года, по итогам девяти месяцев - подрос на 2%, следует из данных "Автостата".

За сентябрь было продано 557,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом - на 0,7% больше, чем в том же месяце годом ранее, и на 7,5% больше, чем в августе этого года. Число сделок на вторичном авторынке, согласно статистике агентства, оказалось самым высоким с начала года.

Лидерство сохраняет Lada - было продано 123,1 тыс. таких подержанных машин. Второе место принадлежит японской Toyota, показатель которой составил 60 тыс. единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (30,9 тыс. и 29,7 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку немецкий Volkswagen (26,5 тыс. шт.).

"В первой десятке рост по отношению к уровню месячной давности показывают все марки. Сильнее всего он у BMW (+10,7%), а самый слабый - у Kia (+1,4%). При годовом сравнении только четыре бренда имеют положительную динамику, а среди них лучше других выглядят Honda (+14,6%) и Volkswagen (+13,4%). Шесть марок находятся "в минусе", а хуже всех здесь себя чувствуют Kia (-6,5%) и Lada (-5,9%)", - отмечают в "Автостате".

В модельном рейтинге вторичного рынка по итогам сентября первенство сохраняют "классические" Lada - было куплено 20,8 тыс. таких машин. Следующие три позиции тоже занимают представители отечественной марки - Lada Samara 2 (13,8 тыс. шт.), Lada Priora (13,4 тыс. шт.) и Lada Granta 2 (12,1 тыс. шт.). Наиболее популярной моделью среди пробеговых иномарок в сентябре стала Kia Rio (10,9 тыс. шт.). Только она имеет рыночное снижение (-7,5%) в сравнении с августом, остальные девять показывают рост в диапазоне от 3,2% до 14,9%. По отношению к сентябрю 2025 г. положительную динамику демонстрируют Lada Granta 2 (+23,1%), Toyota Corolla (+13,1%) и Lada Granta (+4,7%). Остальные семь моделей находятся "в минусе", сильнее всех за год потеряла Lada Classic (-18,5%).

За январь-сентябрь в РФ было реализовано чуть более 4,5 млн легковых машин с пробегом - на 2% больше, чем за первые три квартала 2025 г.