Импорт легковых автомобилей в РФ в августе снизился м/м на 15% после нескольких месяцев роста

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Импорт новых и подержанных легковых автомобилей в РФ в августе продемонстрировал помесячное снижение на 15% после нескольких подряд месяцев роста, следует из данных "Автостата".

Как сообщил руководитель стратегических проектов "Автостата" Дмитрий Ярыгин на пятничном онлайн-эфире агентства о результатах авторынка, в августе в РФ было ввезено 37,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 29% превысило результат аналогичного периода прошлого года. При этом по сравнению с июлем, когда импорт был на уровне 44,4 тыс. шт., снижение составило 15,1%.

"Примечательно, что в августе мы наблюдаем наибольший рост доли автомобилей, которые были завезены по параллельному импорту частными лицами, неофициальными дистрибьюторами и дилерами. Доля таких автомобилей в августе составила практически 59% от общего числа. Что касается марок-лидеров – на первом месте Changan. Наиболее популярная модель – Geely Cityray", - отметил Ярыгин.

Автомобилей с пробегом за август в РФ было ввезено 42,9 тыс. шт. - на 6% меньше, чем в том же месяце годом ранее. При этом помесячное снижение к июлю, в котором было ввезено 50,5 тыс. пробеговых машин, как и в случае с новыми автомобилями составило 15%. Наиболее популярной маркой в автоимпорте в август была Toyota, самой востребованной моделью - Toyota Corolla.

"В структуре общего объема импорта автомобилей с пробегом на долю машин с двигателем мощностью более 160 л.с. пришлось лишь 2% с небольшим. В этом сегменте новые правила утильсбора сработали на структуру рынка достаточно жестко. Импорт автомобилей с пробегом, таким образом, подстроился под этот утиль", - добавил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

Ярыгин в свою очередь напомнил, что ранее на машины с пробегом с двигателем мощностью от 160 л.с. приходилось порядка 60% объема ввоза.

Основным направлением ввоза новых автомобилей в РФ остается Китай, доля которого в августе составила 72,5%. В пятерку наиболее популярных направлений также вошли Киргизия (16,2%), Япония (3,2%), Белоруссия (2,5%) и Южная Корея (2,4%).

Наибольшая доля в импорте пробеговых машин в августе осталась за Японией (56%). На втором месте - Китай (29,1%). В пятерку также вошли Южная Корея (7,3%), Грузия (2,2%) и Белоруссия (2,1%).