Поиск

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в сентябре снизились 6,6%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в сентябре 2026 г. подрос к августу на 1,4%, при этом продолжив начавшееся в августе снижение год к году: по сравнению с сентябрем прошлого года продажи в прошлом месяце снизились на 6,6%, до 122,41 тыс. единиц, свидетельствует статистика Минпромторга, собранная на основании данных о регистрациях ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

Как сообщили в ведомстве, продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 114 414 шт. (-6,2% год к году и +0,6% месяц к месяцу), из них почти три четверти (83 805 шт.) пришлось на автомобили, произведенные в РФ. Продажи LCV составили 7 996 шт. (-11,8% г/г и +15,4% м/м). Продажи грузовиков были на уровне 4124 шт. (-5,4% г/г и +12,8% м/м). Автобусов за прошлый месяц реализовано 898 шт. (-16,1% г/г и +9,8% м/м).

Общий объем российского авторынка в четырех сегментах в сентябре составил 127 432 шт. (-6,6% г/г и +1,8% м/м).

За январь-сентябрь 2026 г. продажи легковых машин и LCV в РФ, как следует из данных Минпромторга, выросли на 6%, до 1 023 290 шт. В частности, легковых автомобилей с начала года было реализовано 960 393 (+7,9%), LCV - 62 927 шт. (-16,6%). Реализация грузовиков накопленным итогом с начала года составила 37 111 шт. (-8,1%), автобусов - 7 439 (-7,8%).

Продажи автотехники всех типов по итогам I-III кварталов 2026 г. за счет положительной динамики в легковом сегменте выросли на 5,3%, до 1 067 840 шт. В том числе, по данным Минпромторга, объём продаж произведенных в РФ транспортных средств составил 681 381 шт. (+22,3% по сравнению с аналогичным показателем в том же периоде 2025 г.). Доля российской техники в общем объеме авторынка по итогам девяти месяцев выросла на 8,9 п.п., до 63,8%.

Положительную динамику по итогам I-III кварталов 2026 г. Минпромторг отмечает в продажах гибридного и электрического транспорта. Рынок таких автомобилей с начала года увеличился почти вдвое (на 92,6%), до 98 699 шт. Доля локально произведенных в РФ электромобилей и гибридов в общем объеме продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии поднялась до 28,3% (27,949 тыс. шт.) с 12,5% (6,42 тыс. шт.) в аналогичном периоде прошлого года. Доля электромобилей и гибридов в общероссийском рынке по итогам девяти месяцев составила 9,2% (+4,1 п.п. г/г).

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава госкомиссии по запасам полезных ископаемых задержан по делу о коррупции

Минприроды предложило допустить частные компании к шельфу для ресурсного суверенитета РФ

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных - 35 млн т

В Башкирии на бывшего полицейского завели дело о разглашении гостайны

Новак считает, что восстановление НПЗ актуальнее, чем их модернизация

 Новак считает, что восстановление НПЗ актуальнее, чем их модернизация

В Томской области будут платить за отстрел медведей

 В Томской области будут платить за отстрел медведей

Арестовано все имущество осужденного бывшего главы правительства Кузбасса

При пожаре на Краснозаводском химзаводе погиб человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12049 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов