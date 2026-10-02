Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в сентябре снизились 6,6%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в сентябре 2026 г. подрос к августу на 1,4%, при этом продолжив начавшееся в августе снижение год к году: по сравнению с сентябрем прошлого года продажи в прошлом месяце снизились на 6,6%, до 122,41 тыс. единиц, свидетельствует статистика Минпромторга, собранная на основании данных о регистрациях ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

Как сообщили в ведомстве, продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 114 414 шт. (-6,2% год к году и +0,6% месяц к месяцу), из них почти три четверти (83 805 шт.) пришлось на автомобили, произведенные в РФ. Продажи LCV составили 7 996 шт. (-11,8% г/г и +15,4% м/м). Продажи грузовиков были на уровне 4124 шт. (-5,4% г/г и +12,8% м/м). Автобусов за прошлый месяц реализовано 898 шт. (-16,1% г/г и +9,8% м/м).

Общий объем российского авторынка в четырех сегментах в сентябре составил 127 432 шт. (-6,6% г/г и +1,8% м/м).

За январь-сентябрь 2026 г. продажи легковых машин и LCV в РФ, как следует из данных Минпромторга, выросли на 6%, до 1 023 290 шт. В частности, легковых автомобилей с начала года было реализовано 960 393 (+7,9%), LCV - 62 927 шт. (-16,6%). Реализация грузовиков накопленным итогом с начала года составила 37 111 шт. (-8,1%), автобусов - 7 439 (-7,8%).

Продажи автотехники всех типов по итогам I-III кварталов 2026 г. за счет положительной динамики в легковом сегменте выросли на 5,3%, до 1 067 840 шт. В том числе, по данным Минпромторга, объём продаж произведенных в РФ транспортных средств составил 681 381 шт. (+22,3% по сравнению с аналогичным показателем в том же периоде 2025 г.). Доля российской техники в общем объеме авторынка по итогам девяти месяцев выросла на 8,9 п.п., до 63,8%.

Положительную динамику по итогам I-III кварталов 2026 г. Минпромторг отмечает в продажах гибридного и электрического транспорта. Рынок таких автомобилей с начала года увеличился почти вдвое (на 92,6%), до 98 699 шт. Доля локально произведенных в РФ электромобилей и гибридов в общем объеме продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии поднялась до 28,3% (27,949 тыс. шт.) с 12,5% (6,42 тыс. шт.) в аналогичном периоде прошлого года. Доля электромобилей и гибридов в общероссийском рынке по итогам девяти месяцев составила 9,2% (+4,1 п.п. г/г).