Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в августе снизились на 8,4%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в августе 2026 года продолжил снижение на высокой базе, сократившись год к году на 8,4%, до 518,2 тыс. шт., следует из данных "Автостата".

Лидерство в марочной структуре, по данным экспертов агентства, на вторичном рынке сохраняет Lada - за прошлый месяц было куплено 113,3 тыс. таких подержанных машин. Второе место у японской Toyota, показатель которой составил 56,8 тыс. единиц. Далее следуют корейские Kia и Hyundai (30,5 тыс. и 27,5 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку немецкий Volkswagen (24,9 тыс. шт.).

Почти все марки в десятке популярных показывают отрицательную динамику к уровню месячной давности - от 5,2% (у Ford) до 7,3% (у Lada). Небольшой рост зафиксирован лишь у Kia (+0,6%). В годовом выражении картина примерно такая же: восемь брендов в минусе, два - в плюсе. Самое сильное снижение зафиксировано у Lada (-17,7%), самое слабое - у Toyota (-0,2%). Положительную динамику демонстрируют только Volkswagen (+2,8%) и Honda (+5,2%).

Первенство в модельном рейтинге вторичного рынка по итогам августа сохраняют "классические" автомобили Lada. В прошлом месяце россияне купили 18,6 тыс. таких машин. Следующие две позиции также занимают Lada - Samara 2 (13 тыс. шт.) и Priora (12,5 тыс. шт.). Самой популярной моделью среди иномарок с пробегом в августе стала Kia Rio (11,8 тыс. шт.). Только она имеет рыночный рост (+10%) в сравнении с июлем, остальные девять показывают снижение на 5,2-8,6%.

Положительную динамику год к году наряду с Kia Rio (+6,3%) показывают еще Lada Granta 2 (+10,1%) и Toyota Corolla (+6,1%). Остальные семь моделей находятся в минусе, сильнее всех за год потеряла Lada Classic (-32,6%).

По итогам января-августа 2026 г. в РФ было продано 3,95 млн легковых автомобилей с пробегом (+2,2%). Из десяти наиболее популярных брендов отрицательную динамику за восемь месяцев демонстрирует только Lada (-8,8%). Положительная динамика была самой сильной у Volkswagen (+16,2%). Среди моделей в минусе находятся вазовские "Классика", "Самара 2", "Приора" и "десятое" семейство, а остальные шесть оказываются в плюсе.