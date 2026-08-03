В России в июле продажи легковых автомобилей и LCV растеряли темпы роста

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, четыре месяца подряд показывавший двузначные темпы роста, в июле вырос год к году лишь на символические 0,2%, до 129 414 единиц, свидетельствуют данные Минпромторга на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

Продолжение в июле роста авторынка в годовом выражении было связано с динамикой ключевого по объему легкового сегмента. По данным Минпромторга, рост продаж новых легковых автомобилей год к году фиксируется стране уже полгода, средний темп роста за последние шесть месяцев составил 17,3%. Вместе с тем темп этого роста в июле упал до 1,2% с 29,3% в июне. Фактором падения стал, в частности, эффект высокой прошлогодней базы. Так в первой половине 2025 г., когда авторынок был сильно затоварен китайскими автомобилями, ключевая ставка оставалась высокой, а утильсбор перед этим был в очередной раз планово проиндексирован, в России ежемесячно продавалось в среднем менее 90 тысяч легковых автомобилей. Однако с июля 2025 года продажи преодолели отметку в 120 тысяч единиц, а среднемесячный объем легкового рынка во второй половине 2025 года, исходя из данных Минпромторга, уже превышал 130 тысяч штук.

По подсчетам министерства, продажи легковых автомобилей в июле 2026 года составили 121 428 штук (+1,2% год к году и +4,6% месяц к месяцу), легких коммерческих - 7986 (-13% г/г и +14,3% м/м). Продажи грузовиков в июле были на уровне 4744 (+7,5% г/г и +16% м/м). Автобусов было реализовано 812 штук (-19,3% г/г и +1,8% м/м).

Общий объем российского авторынка в четырех сегментах в июле составил 134,97 тысячи штук (+0,3% г/г и +5,5% м/м).

За январь-июль 2026 года продажи легковых машин и LCV в России, как следует из данных Минпромторга, выросли на 10,8%, до 780 055 штук. Легковых автомобилей с начала года было реализовано 732 058 (+13,3%), LCV - 47 997 (-17,2%). Реализация грузовиков накопленным итогом с начала года составила 29 328 машин (-6,7%), автобусов - 5723 (-3,5%).

Продажи автотехники всех типов с начала года выросли на 10%, до 815 106 единиц.

Минпромторг в своем пресс-релизе отмечает, что почти две трети из общего количества проданных с начала года в стране единиц новой автотехники (более 516 тысяч штук) были произведены внутри страны, что на 26,5% превысило объем локализованной продукции, реализованной за семь месяцев 2025 года. Таким образом, доля российской техники по итогам января-июля 2026 года выросла более чем на 8 процентных пунктов, до 63,4%.

Положительную динамику по итогам семи месяцев 2026 года Минпромторг отмечает в продажах гибридного и электрического транспорта. Рынок таких автомобилей с начала года увеличился почти вдвое (на 94,7%), до 70,18 тысячи штук. Доля электромобилей и гибридов, локально произведенных в России, поднялась до 26,3% (18 489 машин) с 11,1% в аналогичном периоде 2025 года. Доля электромобилей и гибридов в общем объеме авторынка по итогам семи месяцев составила около 9% (+4 п.п. г/г). "Чистых" электромобилей в январе-июле 2026 года в стране было реализовано 7025 (+15,3%), из которых на произведенные в России пришлось 45,8% против 27,3% годом ранее.