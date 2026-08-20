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Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в июле вырос на 12,2% м/м, грузовиков – на 19,5%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле 2026 года выросли по сравнению с июнем на 12,2%, показав самый высокий результат с ноября 2024 года; поставки грузовиков продолжили рост, увеличившись в помесячном выражении на 19,5%, до рекордных значений в текущем году, следует из данных Главного таможенного управления КНР и расчетов "Интерфакса".

В июле из КНР в РФ было экспортировано легковых автомобилей на $1,39 млрд (+12,2% м/м). Показатель стал самым высоким с ноября 2024 г., когда месячный объем поставок достигал $1,43 млрд. За январь-июль 2026 г. из Китая в Россию было ввезено легковых автомобилей на $7,64 млрд - в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно таможенным данным КНР, три четверти поставок легковых автомобилей в РФ (74,2%) в июле обеспечили пять китайских регионов. В частности, это были провинция Аньхой (основной автопроизводитель там - JAC, партнер ряда российских площадок) - 28,4%, провинция Хэбэй (основной автопроизводитель - Great Wall Motor) - 22,1%, и муниципалитет Чунцин (основной автопроизводитель - Changan), а также провинции Хэйлунцзян (есть заводы суббренда Geely - Knewstar, а также FAW) и Хунань (есть крупный завод GAC).

Как сообщали ранее эксперты "Автостата", за июль из Китая в РФ напрямую было ввезено 32,7 тыс. новых легковых автомобилей (73,6% от общего объема ввоза в страну за месяц) против 28,2 тыс. шт. в июне. Поставки китайских легковых машин с пробегом в июле, по подсчетам экспертов агентства, были на уровне 12,1 тыс. шт. (24% от общего объема всего месячного импорта "пробега") против 12,3 тыс. шт. соответственно.

Экспорт грузовиков из КНР, по данным китайском таможни, в июле подскочил к июню на 19,5% и показал самый большой месячный объем в денежном выражении в текущем году - $132,3 млн. За семь месяцев в РФ было ввезено китайских грузовиков на $588,5 млн (+48,7% г/г).

Экспорт частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в РФ в июле также показал рост месяц к месяцу, увеличившись на 6,7% до $259,9 млн. С начала года объем их поставок вырос в годовом выражении на 21,4% до $1,45 млрд.

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