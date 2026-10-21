В Новосибирской области к концу года восстановят 70% поголовья молочных коров

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Предприятия Новосибирской области, где зимой изымали скот из-за вспышки пастереллеза, восстановят около 70% поголовья молочных коров к концу года, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов.

По его словам, в десяти компаниях региона было изъято 8,5 тысяч молочных коров. Хозяйства восстанавливаются, им уже завезли около 3,5-3,6 тысячи коров.

"К концу года на 70% мы восстановим основное (молочное - ИФ) поголовье. Задача - поэтапно восстановить (поголовье - ИФ), и мы к этому придем", - заверил Михайлов.

Он сказал, что режим ЧС из-за эпизоотии в начале года вообще не повлиял на экспорт агропродукции. "Мы как прирастали, так и продолжаем прирастать (по экспорту в АПК - ИФ)", - сказал чиновник.

Он напомнил, что более 60% агроэкспорта региона составляют зерно и продукты зернопереработки. Это направление, по его словам, интересно партнерам из других стран, экспортерам и рынку, который сейчас меняет логистику. Михайлов видит задачу властей региона в выстраивании работающей логистики.

В 2026 году от распространения пастереллеза среди сельхозживотных пострадала Сибирь, в частности Новосибирская область. Из-за заболевания домашнего скота пастереллезом и бешенством в Новосибирской области 16 февраля был введен режим ЧС. Как сообщалось, пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов региона, бешенство - более чем в 70 очагах. Животных из очагов заражения пастереллезом изымали и забивали. Сейчас изъятие завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных, режим ЧС отменен.

Общее количество изъятого скота не раскрывается. Известно о десяти пострадавших крупных хозяйствах, в том числе ГК "Эконива" и "Молсиб". Также 274 семьи получают социальные выплаты на возмещение частичной потери семейного дохода в связи с изъятием скота. Летом началось восстановление поголовья скота в хозяйствах.

По данным Новосибирскстата, на начало июля 2026 года поголовье коров в регионе снизилось в годовом выражении на 14,7% - до 127,5 тысяч. В целом поголовье КРС сократилось на 13,3% - до 310,9 тысячи.

В 2025 году регион экспортировал около 2,61 млн тонн продукции АПК, что на 18,6% больше, чем годом ранее. В денежном выражении прирост составил 26,6%. Продукция поставлена в 53 страны, в том числе в Китай (на $428,8 млн), Белоруссию (на $122,9 млн), Казахстан (на $96,4 млн), Турцию (на $47,8 млн) и Израиль (на $42,4 млн).

Наибольшая доля в денежном выражении пришлась на прочую продукцию АПК (36%), зерновые (31%), масложировую продукцию (17%), продукцию переработки (12%), на мясо и молоко, рыбу и морепродукты (по 2%).