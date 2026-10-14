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Рубио после поездки в Узбекистан посетит Индию

В Индии госсекретарь США намерен обсудить стратегическое партнерство и энергетику

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио с 17 по 22 октября посетит Узбекистан, а затем Индию, сообщили в Госдепартаменте.

"Рубио отправится в Самарканд, Узбекистан; Мумбаи, Индия, и Джамнагар, Индия, в период с 17 по 22 октября", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно сообщению, поездка в Индию станет для Рубио второй за текущий год.

Госсекретарь намерен встретиться с высокопоставленными представителями индийского правительства для "укрепления стратегического партнерства между США и Индией, обмена мнениями о региональной и глобальной динамике, а также обсуждения перспектив расширения сотрудничества в энергетике".

Также предполагается общение с лидерами бизнеса по коммерческим инвестициям и экономическому сотрудничеству.

В Узбекистане, как и было ранее запланировано, Рубио примет участие в министерской встрече C5+1, а также проведет двусторонние встречи с представителями всех стран C5 - Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии.

Рубио возглавит "американскую коммерческую делегацию" из более чем 200 руководителей бизнеса, подчеркнули в Госдепе.

Ранее о том, что Рубио в октябре посетит Узбекистан, заявил посол США в Индии и спецпосланник по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор.

Отмечалось, что поездка, по мнению Вашингтона, укрепит стратегическое партнерство США и Центральной Азии, а также двусторонние отношения и торговое сотрудничество с Узбекистаном.

Госдеп Марко Рубио США Индия
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