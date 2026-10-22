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Что произошло за день: четверг, 22 октября

Кадровые перестановки в правительстве, проработка встречи президентов РФ, США и Украины, восстановление основного функционала "Яндекс Пэй"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вопрос о проведении встречи Путина, Трампа и Зеленского прорабатывается, договоренностей нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

- Вице-премьерами назначены Антон Силуанов (с сохранением должности министра финансов), Андрей Никитин, Ирина Окладникова и Олег Кожемяко.

- Министром транспорта РФ стал Дмитрий Ядров, который возглавлял Росавиацию.

- Константин Шестаков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Ранее он занимал должность мэра Владивостока.

- Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления. Григоренко с января 2020 года занимал пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства.

- "Яндекс Пэй" сообщил о восстановлении основной функциональности сервисов после атак БПЛА.

- Цена на красную икру уже стабилизировалась, к Новому году икры хватит, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков "Интерфаксу". Он связал неудачную лососевую путину со значительным потеплением воды.

- Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) приглашена на этап Гран-при ISU в США.

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