Поиск

Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

Он не ждет ее дальнейшего повышения, разве что перед Новым годом

Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Цена на красную икру, выросшая в этом году из-за слабой лососевой путины, уже стабилизировалась, к Новому году икры хватит, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков "Интерфаксу" в кулуарах Веронского евразийского экономического форума в Стамбуле.

"К Новому году икры абсолютно хватит. Многие наши компании, в том числе, кстати, и государственная компания ДРУК, всю икру поставляют на внутренний рынок. Поэтому икры будет абсолютно хватать, - сказал он. - Думаю, что какого-то дальнейшего роста цены не будет. Ну, может быть, только если конъюнктурный рост к Новому году".

Одной из основных причин неудачной лососевой путины Шестаков назвал климатические изменения, а именно значительное потепление воды. Прогнозов вылова лососей на 2027 год пока нет. "Прогнозы будут весной уже более-менее определенные. Будем следить за ситуацией", - сказал он.

Вылов лососей в 2026 году упал до почти 100 тысяч тонн против 335 тысяч тонн в 2025 году и 235 тысяч тонн в 2024 году. Рекорд по вылову лососей приходится на 2018 год - 676 тысяч тонн. Производство красной икры в этом году оценивается в 5,2 тысячи тонн против 12 тысяч тонн в 2025 году.

Илья Шестаков Росрыболовство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

 Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

Сбербанк представит на дне инвестора 12 ноября стратегию на 2027-29 гг.

 Сбербанк представит на дне инвестора 12 ноября стратегию на 2027-29 гг.

Ликвидаторы Evergrande смогли вернуть менее 1% от суммы требований кредиторов

В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

 В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

Временное управление в иностранных компаниях вводят исключительно в интересах России

Михельсон заявил, что глобального перепроизводства СПГ не бывает

"АвтоВАЗ" определил сроки корпоративных отпусков на 2027 год

 "АвтоВАЗ" определил сроки корпоративных отпусков на 2027 год

Михельсон назвал объем поставляемого Европе газа с "Ямал СПГ"

Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

 Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

Tesla в III квартале снизила чистую прибыль на 43%, выручка превзошла прогноз

 Tesla в III квартале снизила чистую прибыль на 43%, выручка превзошла прогноз
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3958 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12499 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов