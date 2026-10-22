Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

Он не ждет ее дальнейшего повышения, разве что перед Новым годом

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Цена на красную икру, выросшая в этом году из-за слабой лососевой путины, уже стабилизировалась, к Новому году икры хватит, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков "Интерфаксу" в кулуарах Веронского евразийского экономического форума в Стамбуле.

"К Новому году икры абсолютно хватит. Многие наши компании, в том числе, кстати, и государственная компания ДРУК, всю икру поставляют на внутренний рынок. Поэтому икры будет абсолютно хватать, - сказал он. - Думаю, что какого-то дальнейшего роста цены не будет. Ну, может быть, только если конъюнктурный рост к Новому году".

Одной из основных причин неудачной лососевой путины Шестаков назвал климатические изменения, а именно значительное потепление воды. Прогнозов вылова лососей на 2027 год пока нет. "Прогнозы будут весной уже более-менее определенные. Будем следить за ситуацией", - сказал он.

Вылов лососей в 2026 году упал до почти 100 тысяч тонн против 335 тысяч тонн в 2025 году и 235 тысяч тонн в 2024 году. Рекорд по вылову лососей приходится на 2018 год - 676 тысяч тонн. Производство красной икры в этом году оценивается в 5,2 тысячи тонн против 12 тысяч тонн в 2025 году.