Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в основной период в 2027 году планируется проводить с 1 июня по 9 июля, Основной государственный экзамен (ОГЭ) - со 2 июня по 5 июля; такие даты заложены в проектах совместных приказов Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованных в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с проектом, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 19 марта по 19 апреля 2027 года, основного периода - с 1 июня по 9 июля 2027 года, дополнительного периода - с 3 по 24 сентября 2027 года", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2027 году".

Согласно документу, откроют основной период 1 июня экзамены по истории, литературе и химии. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 7 июня - по математике базового и профильного уровней. 10 июня участники ЕГЭ смогут сдать экзамены по обществознанию и физике, 15 июня - по биологии, географии, а также письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 18 и 19 июня запланировано проведение ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

Кроме того, 21, 23, 25 и 26 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из предметов.

ОГЭ

Согласно проекту приказа "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2027 году", проведение ОГЭ для выпускников девятых классов разделено на три периода: досрочный - с 20 апреля по 14 мая; основной - со 2 июня по 5 июля; дополнительный - с 2 по 24 сентября.

Начнется основной период ОГЭ 2 июня с экзамена по математике. 5 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 11 июня - по русскому языку. 8, 16 и 21 июня будут проводиться экзамены по всем предметам, за исключением русского языка и математики.

В пояснительной записке к приказу отмечается, что расписание резервных дней проведения ОГЭ составлено с учетом того, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым они получили неудовлетворительный результат. 28 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 1 июля - по русскому языку, 2 июля - по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики, 5 июля - по всем учебным предметам.

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ)

Проведение ГВЭ для выпускников девятых классов разделено на три периода: досрочный с 20 апреля по 14 мая; основной со 2 июня по 5 июля; дополнительный со 2 по 24 сентября. Об этом говорится в проекте совместного приказа "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ГВЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2027 году".

В частности, 2 июня начнется основной период ГВЭ-9 с экзамена по математике. 11 июня - по русскому языку. 8 и 16 июня будут проводиться экзамены по всем предметам, за исключением русского языка и математики.

Расписание резервных дней проведения ГВЭ-9 составлено с учетом того, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым они получили неудовлетворительный результат. 28 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 1 июля - по русскому языку, 2 июля - по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики, 5 июля - по всем учебным предметам.

В соответствии с проектом приказа, проведение досрочного периода ГВЭ для выпускников 11 классов планируется с 23 марта по 15 апреля 2027 года, основного периода - с 4 по 23 июня 2027 года; дополнительного периода - с 3 по 24 сентября 2027 года.

Так, 4 июня пройдет ГВЭ-11 по русскому языку, 7 июня - по математике. 21 июня в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по русскому языку, а 23 июня - по математике.

Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 10 ноября. Все заинтересованные участники образовательного процесса могут направить свои предложения и замечания.

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) - это особая форма государственной итоговой аттестации для школьников, которые по объективным причинам не могут сдавать стандартные экзамены (ОГЭ и ЕГЭ).