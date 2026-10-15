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Советник президента РФ заявила, что об усложнении ЕГЭ не может идти речи

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что об усложнении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не может идти речи, он призван оценивать освоение школьной программы, а не выходить за её рамки.

"Ни о каком усложнении ЕГЭ не может в принципе идти речи. Потому что ЕГЭ призван оценить, насколько хорошо молодой человек прошел школьную программу, изучил все, что есть в школьной программе. Поэтому это взаимосвязанные вещи, и совершенно невозможно усложнять госэкзамен, если мы предварительно не усложняем программу, а такой потребности, насколько я понимаю, нет, поэтому этот вопрос однозначно снимается", - сказала Ямпольская журналистам в четверг.

Она добавила, что в ЕГЭ "не должно быть сюрпризов, это снимет определенную психологическую нагрузку, которая является достаточно серьезной и для детей, и для родителей, и для педагогов".

Советник президента отметила, что пока изменения в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе не анонсированы.

"Важно, что в контрольно-измерительные материалы по ЕГЭ по истории вносятся изменения, они вносятся в рамках синхронизации с едиными государственными учебниками по истории, которые уже существуют", - подчеркнула она.

ЕГЭ Елена Ямпольская
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