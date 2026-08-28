Задания ЕГЭ-2027 по истории синхронизируют с едиными госучебниками

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 году.

Изменения внесены в задания по истории, профильной математике и информатике, сообщил Рособрнадзор.

В контрольные измерительные материалы ЕГЭ по истории внесены изменения в рамках синхронизации с федеральной образовательной программой среднего общего образования и государственными учебниками. В демонстрационный вариант добавлено приложение, в котором указаны параграфы государственных учебников истории, содержащие учебный материал, который необходим для выполнения каждого задания демонстрационного варианта ЕГЭ.

В ведомстве уточнили, что общее число заданий в ЕГЭ по истории увеличено с 21 до 22, максимальный первичный балл увеличен с 42 до 43.

"Добавлено задание на работу с историческим источником, нацеленное на проверку знаний по всеобщей истории. Уточнены формулировки ряда заданий, в том числе в части проверки понимания исторических понятий и умения их использовать", - добавили в Рособрнадзоре.

Кроме того, изменения произошли в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по профильном математике. Так, в первую часть экзаменационной работы добавлены задания базового уровня сложности, расширяющие возможности участников экзамена в получении минимального "абитуриентского" балла.

Во второй части добавлено задание на проверку умений моделировать реальные ситуации на языке математики, составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры и начал математического анализа, интерпретировать полученный результат, а также умение решать текстовые задачи разных типов, в том числе задачи из других учебных предметов и задачи из реальной жизни. Максимальный балл за выполнение всей работы увеличился с 32 до 33.

В ведомстве сообщили, что в ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии изменения структуры и содержания отсутствуют. В ЕГЭ по информатике изменений структуры КИМ также нет, однако поменялась тематика трёх заданий, а также упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности, отметили в Рособрнадзоре.