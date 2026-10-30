Идея саммита Россия-Китай-США на полях АТЭС находит поддержку в трех столицах

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Идея о саммите РФ-Китай-США "на полях" заседания АТЭС в китайском Шэньчжэне в ноябре поддерживается всеми тремя сторонами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Во всех трёх столицах эта идея позитивно воспринимается. Что касается конкретных организационных моментов, то ими занимается китайская сторона как страна-хозяйка саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Но, конечно, такая встреча будет весьма и весьма востребована в нынешней обстановке", - сказал Лавров журналистам.