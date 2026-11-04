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Посол ЕС вручила премьеру Молдавии "дорожную карту" в процессе евроинтеграции

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Посол Европейского союза в Кишиневе Ивона Пьорко вручила премьер-министру Молдавии Василе Тофану доклад Еврокомиссии, который включает "дорожную карту" дальнейших действий Кишинева в процессе евроинтеграции.

Как сообщила пресс-служба правительства, в "дорожной карте" указано, что "республика может завершить переговоры о вступлении в 2028 году, если сохранит тот же темп реформ, который она демонстрировала в последние годы".

Еврокомиссия опубликовала в среду доклад о расширении - официальную оценку прогресса 10 стран в процессе вступления в ЕС за 2025 год.

"Сегодня я получил доклад по Молдавии от посла ЕС Ивоны Пьорко. Оценка очень хорошая: Комиссия включает нас в число четырех наиболее продвинутых стран в этом процессе и подтверждает, что реформы последних лет приблизили нас к нашей цели как никогда раньше. Комиссия прямо заявляет, что наша цель - предварительно завершить переговоры в начале 2028 года - амбициозна, но достижима, если мы сохраним темп реформ", - написал Тофан на своей странице в соцсети.

Премьер-министр приветствовал положительную оценку Европейской комиссии, подчеркнув, что она подтверждает результаты реформ, реализованных в последние годы, и приближение республики к цели вступления в ЕС.

По его словам, достигнутые результаты являются признанием усилий государственных учреждений и общества, в том числе в контексте вызовов, с которыми Молдавия столкнулась в последние годы.

Президент Молдавии Майя Санду приветствовала отчет Евросоюза о расширении и предоставление республике "дорожной карты" дальнейших действий в плане евроинтеграции.

"Представленный доклад отражает работу, проделанную за последний год для приведения страны в соответствие со стандартами ЕС. За последние 12 месяцев мы добились прогресса по всем 33 переговорным главам. Мы поставили перед собой цель завершить переговоры о вступлении до 2028 года. Европейская комиссия считает эту цель амбициозной, но достижимой, если мы сохраним темпы реформ. Эта оценка должна придать нам уверенности в том, что, продолжая работать, мы добьемся поставленной цели", - подчеркнула глава государства.

По ее словам, что отчет указывает на направления, "в которых Молдавии еще предстоит добиться результатов: применение принятых законов и конкретные успехи в расследовании дел о коррупции".

ЕС Молдавия
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