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Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей, чьи отцы погибли на СВО

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пригласил в Кремль на чаепитие детей, чьи отцы героически погибли на СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе президента также принимает участие замминистра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Эта встреча в Кремле проходит сейчас", - сообщил Песков.

В День народного единства президент принял участие в нескольких мероприятиях, в том числе возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В этой церемонии принимали участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций. Кроме того Путин пообщался с детьми героев СВО, которые присутствовали на Красной площади.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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