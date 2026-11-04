Три человека погибли при ударе ВСУ по микроавтобусу в Белгородской области

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Двое взрослых и восьмилетний ребенок погибли при атаке ВСУ на микроавтобус в районе села Солдатское Ракитянского округа Белгородской области, сообщил губернатор Александр Шуваев в среду.

"От полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина, женщина и маленький мальчик погибли на месте до приезда скорой помощи. Били прицельно, зная, что уничтожают мирную семью", - написал глава региона в своем канал в Мах.