Продажи легковых автомобилей Lada в РФ в октябре снизились на 10,7%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей Lada на российском рынке в октябре 2026 года снизились в годовом выражении на 10,7%, до 29,696 тыс. штук, подсчитали в "Автостате" на основании данных АО "ППК" (совместное предприятие агентства и оператора ЭПТС).

Снижение продаж легковых автомобилей отечественного бренда по сравнению с сентябрем, в котором их было реализовано 30,282 тыс. шт., таким образом, составило 1,9%.

Доля рынка Lada в октябре была на уровне 22,4% против 20,1% в том же месяце прошлого года и 24,7% в сентябре текущего.

Российская марка сохраняет лидерство на внутреннем рынке по числу продаваемых автомобилей.

Пять моделей Lada в октябре вошли в десятку наиболее продаваемых. В частности, бестселлер рынке Lada Granta (продано 11,594 тыс. шт., -23,6% г/г), Lada Vesta (4,956 тыс., -33,5%), Lada Niva Travel (3,904 тыс., +22,3%), Lada Iskra (3,567 тыс., рост в 5,6 раза) и Lada Niva Legend (3,367 тыс., -12%).

За январь-октябрь 2026 г. реализация легковых Lada, по оценке "Автостата", снизилась на 0,9%, до 268,396 тыс. шт. Доля рынка отечественного бренда с начала года уменьшилась на 1,1 п.п., до 24,4%.

Снижение продаж Lada в октябре произошло на фоне прекращения действия программ господдержки спроса в автопроме, лимиты финансирования которых были исчерпаны к концу III квартала. В частности, программы льготного автокредитования, которая традиционно оказывает существенную поддержку реализации машин отечественного бренду. Вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин ранее говорил журналистам, что в компании в связи с этим видят риски для продаж Lada в IV квартале.

"Будут сложности с учетом приостановки программ господдержки спроса. Когда в их работе возникает перерыв, это всегда вызывает отложенный спрос. Мы сейчас провели большой вебинар с дилерской сетью, объяснив коллегам, что нужно работать с клиентами исходя из того, что выгод, которые были доступны для клиентов в рамках программ господдержки, пока не будет. Возможно, будут другие. В данный момент работают программы стимулирования продаж, которые мы предлагаем от лица компании совместно с нашим Авто Финанс Банком и другими банками. Но, конечно, с учетом приостановки работы госпрограмм будет сложно, и есть определенные риски", - говорил Костромин журналистам в начале октября.

Российский легковой авторынок, в целом, по оценке "Автостата", в октябре 2026 года упал на 19,8% до 132,894 тыс. автомобилей. Одной из ключевых причин его снижения стала высокая прошлогодняя база. Так, в октябре 2025 года в РФ, согласно подсчетам агентства, поставлено на учет 165,7 тыс. новых легковых автомобилей. При этом среднемесячный объем авторынка в прошлом году составлял порядка 120 тыс. единиц.

Всплеск активности на авторынке в начале IV квартала прошлого года, как сообщалось, был обеспечен, в частности, двумя регуляторными факторами, связанными с утильсбором. Во-первых, грядущим повышением утильсбора с 1 января 2026 года на самые востребованные категории автомобилей в среднем на 20% в рамках принятой в 2024 году шкалы плановой индексации сбора. Во-вторых, очередными нововведениями в части порядка исчисления утильсбора, которые Минпромторг официально анонсировал в сентябре-2025 к вступлению в силу с 1 ноября того же года. Позже, уже в середине октября, правительство согласовало отсрочку вступления новых норм в силу на 1 декабря 2025 г. Согласно принятым изменениям, для исчисления утильсбора стали учитываться не только объем, но и мощность двигателя автомобиля. Корректировки затронули в основном легковые автомобили с двигателями мощностью от 160 л.с., а также электромобили и гибриды.