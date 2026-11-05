Около 50 БПЛА уничтожены в Воронежской области за ночь

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации в регионе 48 беспилотников.

"Минувшей ночью в небе над Воронежем и семью районами области были обнаружены и уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем канале в Мах утром в четверг.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа повреждены заборы частного дома и полуприцеп, добавил Гусев.