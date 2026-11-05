Строительство курорта "Три вулкана" на Камчатке переходит в активную фазу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Создание нового курортного кластера "Парк "Три вулкана" для отдыха жителей и гостей Камчатки переходит в активную строительную фазу, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в четверг.

"Впервые в регионе появятся канатные дороги гондольного типа с самым высоким уровнем комфорта в мире. Дополнительно будут установлены бугели для соединения основных подъемников", - написал Солодов в своем канале в Max.

Во время рабочей поездки в Москву Солодов вместе с председателем совета директоров компании "Парк "Три вулкана" Александром Сафоновым посетил площадку компании "Руслет". Там началось изготовление канатных дорог для первой очереди курорта. Производство кабинок, механизмов и наземных станций уже запущено.

Земляные работы на площадке продолжатся в следующем году. Оборудование будет поступать поэтапно по мере готовности участков к монтажу, финальная поставка запланирована на лето 2028 года.

"Парк "Три вулкана" - один из крупных проектов "Интерроса" в сфере туризма. Это туристический кластер международного класса, который создается в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского, вблизи вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый. Это всесезонный курорт с горнолыжной, гостиничной и акватермальной инфраструктурой. Первая очередь должна быть запущена к 2028 году. Она включает около 100 гостиничных номеров, 16 километров горнолыжных трасс - от учебных до профессиональных - и гондольную канатную дорогу. Вторую очередь планируют реализовать в 2028-2030 годах. Она предусматривает еще около 400 номеров, дополнительные 14 километров трасс и вторую гондольную канатную дорогу. К 2030 году курорт должен получить около 30 километров трасс и 500 гостиничных номеров. Гибкая финансовая модель проекта предусматривает возможность дальнейшего расширения номерного фонда.