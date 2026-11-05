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Захарова пока не видит реальных сдвигов в отношениях Москвы и Вашингтона

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Говорить о реальных сдвигах в отношениях России и США пока не приходится, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Про какие-то реальные сдвиги, мне кажется, говорить не приходится. Просто не прослеживается, нет прогресса в решении проблем возврата конфискованной российской дипсобственности, возобновления прямого авиасообщения", - сказала она.

Встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита G20 Захарова охарактеризовала как "состоявшиеся контакты".

"Главы внешнеполитических ведомств России и США обсудили двустороннюю повестку дня, некоторые аспекты двустороннего взаимодействия на многосторонних площадках, в том числе по линии ООН, Группы G20, АТЭС", - пояснила она.

Тем не менее, указала дипломат, "продолжающийся диалог с американской стороной на различных уровнях в целом носит деловой характер".

АТЭС G20 МИД Мария Захарова Марко Рубио США Сергей Лавров
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