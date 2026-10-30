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Лавров сообщил, что у него был неплохой разговор с Рубио

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Марко Рубио провели "на полях" СМИД "Двадцатки" короткий разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и подготовку к саммиту АТЭС, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства.

"Был у нас неплохой разговор, короткий по понятным причинам, потому что он как хозяин имеет много функций, которые не позволяют ему много времени тратить на "внедвадцаточные" контакты. Но был контакт, поговорили мы и о некоторых наших двусторонних отношениях, и о взаимодействии на многосторонних площадках, включая и ООН, и "Двадцатку", и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, саммит которого будет скоро, в ноябре, в китайском Шэньчжэне", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в пятницу.

Министр добавил, что Вашингтон "соблюдает правила классической дипломатии, какие бы ни были проблемы в отношениях" РФ и США.

"Причем, как сам Марко Рубио на нашей первой встрече в феврале 2025 года в Эр-Рияде признавал, в подавляющем большинстве случаев наши, Америки и России, национальные интересы совпадать не будут, но тогда, когда эти интересы совпадают, будет глупо, ошибочно не перевести это совпадение в реализацию совместных взаимовыгодных проектов. А когда вот эти интересы России и США не совпадают, будет преступлением допустить перерастание этого несовпадения в горячую конфронтацию, да и вообще в какую-то конфронтацию. Поэтому при всех различиях готовность и заинтересованность американцев к диалогу на самых разных уровнях, включая президентов, включая глав внешнеполитических ведомств и по целому ряду других каналов, конечно, может только приветствоваться", - отметил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ Марк Рубио США G20
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