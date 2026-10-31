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Рубио заявил, что коротко пообщался с Лавровым в Атланте

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в субботу заявил, что на полях G20 в Атланте только переговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым, полноформатной встречи у них не было.

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"У нас не было полноформатной встречи, но мы поговорили. Мы коротко переговорили о возможности общения наших лидеров на АТЭС в следующем месяце", - сказал Рубио на пресс-конференции.

Он также указал на важность для таких стран, как Россия и США, поддерживать контакты, поскольку они являются ядерными державами.

"Помимо всех прочих аспектов, Россия обладает большим количеством ядерного оружия. Возможно, люди не помнят об этом. Но мы будем напоминать об этом, потому что это важно. Вне зависимости от того, что происходит, всегда важно, чтобы у США и России была коммуникация на каком-то уровне", - отметил госсекретарь США.

Марко Рубио Сергей Лавров
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