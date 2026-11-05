Кредитор майнера "Иннополис Тех" намерен обанкротить экс-министра связи Никифорова

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковное АО "Вега Инвест" намерено обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании банкротом бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, говорится в сообщении кредитора в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Сообщение опубликовано 3 ноября. Требование "Вега Инвеста" составляет 160,3 млн рублей, из них 144,7 млн рублей приходится на основной долг, остальное - на проценты.

Требование основано на поручительстве Никифорова по обязательствам майнинговой компании АО "Иннополис Тех" (Татарстан) по договору займа, заключенному в феврале 2025 года, указано в сообщении. Никифоров, занимавший пост министра с мая 2012 года по май 2018 года, возглавлял "Иннополис Тех" с момента основания.

Право требования, в том числе к Никифорову как к поручителю, "Вега Инвест" получило от Евгения Орлова по договору цессии в середине сентября 2026 года. Задолженность признана должником, но не погашена, утверждает кредитор.

Дело о банкротстве самого "Иннополис Теха" уже рассматривает Арбитражный суд Татарстана. В середине октября он принял к производству заявление Межрайонной инспекции ФНС №7 по Омской области, заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 17 ноября, говорится в определении суда.

Требования к "Иннополис Теху" предъявили и другие кредиторы. По искам индивидуального предпринимателя Александра Чуркина и Фонда развития университета Иннополис о взыскании долгов Арбитражный суд Татарстана арестовал имущество компании в пределах суммы требований, в том числе доли в восьми обществах, включая полностью принадлежащие ей Дорогобужскую ТЭЦ и Тутаевскую ПГУ. По одному из исков Чуркина суд в конце сентября взыскал с "Иннополис Теха" $350 тыс. долга и 704 тыс. рублей процентов.

Среди истцов - структуры "Газпрома". "Газпром межрегионгаз Ярославль" подал к "Иннополис Теху" и его "дочке" - Тутаевской ПГУ иски на 151,2 млн, 67,4 млн и 55 млн рублей. По иску на 151,2 млн рублей Арбитражный суд Ярославской области в конце сентября арестовал пять объектов принадлежащей "Иннополис Теху" парогазовой ТЭС мощностью 52 МВт в Тутаеве. Два других иска касаются оплаты газа, поставленного в 2026 году, заседания по ним назначены на ноябрь. "Газпром межрегионгаз Смоленск" требует с "Иннополис Теха" и Дорогобужской ТЭЦ 54 млн рублей по договору поручительства.

При этом как минимум с одним кредитором группа недавно расплатилась. "Дочка" компании "Иннополис Тех Фабрика" 5 октября погасила 11,2 млн рублей долга перед АО "Сетевая компания" (Татарстан) за передачу электроэнергии, после чего истец отказался от иска.

Как сообщалось, в июне 2026 года "Иннополис Тех" был преобразован из ООО в АО. До преобразования Никифорову принадлежало 67% капитала компании, сведения об акционерах АО в ЕГРЮЛ не раскрыты. В конце сентября в реестр внесена запись о том, что Никифоров больше не руководит компанией. Новым гендиректором стал Владимир Лысенко, который с октября 2023 года по январь 2026 года руководил московской юридической фирмой АО "Новая высота". В этот период "Новая высота" стала единственным владельцем ООО "Царь-мясо" и получила контроль над входящим в одноименный холдинг Брянским мясоперерабатывающим комбинатом.

Мещанский суд Москвы в середине сентября заочно арестовал Никифорова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Экс-министр объявлен в розыск. Следствие считает проживающего с 2018 года в ОАЭ Никифорова одним из создателей финансовой пирамиды Finiko, писал "Коммерсантъ". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в начале сентября суд арестовал доли Никифорова в семи компаниях, "Иннополис Теха" среди них нет.

"Иннополис Тех" был учрежден в 2021 году в татарстанском Иннополисе. В декабре 2023 года компания приобрела на торгах за 1,4 млрд рублей имущественный комплекс обанкротившегося АО "Тутаевская ПГУ" - парогазовой ТЭС мощностью 52 МВт в Ярославской области, а в декабре 2025 года стала собственником Дорогобужской ТЭЦ в Смоленской области.

Согласно отчетности компании, по итогам 2025 года ее активы выросли на треть, до 14,4 млрд рублей. Выручка сократилась в 20 раз, до 170 млн рублей, а чистая прибыль утроилась, до 887 млн рублей, благодаря доходам от переоценки имущества и курсовых разниц.