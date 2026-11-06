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Минэнерго Казахстана сообщило, что планов поставок нефти в ФРГ в ноябре-декабре 2026 г. нет

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU -Экспорт нефти из Казахстана в Германию не планируется в ноябре и декабре 2026 года, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве энергетики Казахстана.

"Экспорт казахстанской нефти в Германию в ноябре и декабре 2026 года не планируется", - говорится в ответе Минэнерго на запрос "ИФ-К".

"В случае урегулирования имеющихся технических ограничений и обеспечения необходимых условий транспортировки возможность возобновления поставок казахстанской нефти по указанному маршруту будет рассмотрена", - добавили в ведомстве.

Ранее в Минэнерго сообщали, что со стороны министерства было инициировано письмо в адрес Минэнерго России по возобновлению транспортировки казахстанской нефти по системе "Дружба" и отгрузки через порт Усть-Луга.

"На сегодняшний день ожидается ответ от российской стороны", - отмечали в министерстве.

С мая 2026 года поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" не осуществляются в связи с "техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзита". С января по апрель 2026 года Казахстан отгрузил в Германию по "Дружбе" 1,02 млн тонн нефти. В 2026 году республика планировала экспортировать по указанному маршруту порядка 3 млн тонн.

В 2025 году Казахстан отгрузил в Германию на завод в Шведте 2,1 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба".

Казахстан Дружба Германия
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