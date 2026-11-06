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Чиновники мэрии Каспийска осуждены за незаконную передачу персональных данных

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор троим чиновникам городской администрации, сотруднику МФЦ и программисту по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации группы лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.272 УК), сообщил Верховный суд Дагестана.

Суд установил, что в 2023 году подсудимые, преследуя цель набрать необходимое количество голосов в ходе рейтингового голосования за выбор территорий для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", осуществили незаконный доступ к учетным записям жителей Каспийска на портале "Госуслуги".

Так, начальник отдела информбезопасности мэрии предложил первому замглавы города использовать базу данных местных жителей, зарегистрированных на "Госуслугах". Тот согласился и поручил заместителю мэра города оказать содействие в получении доступа к базе.

"Последний, в свою очередь, обратился к начальнику проектного отдела ГАУ РД "МФЦ в Республике Дагестан" который, используя служебное положение, обратился к программисту ООО "Вебсистемс", имеющему легитимный доступ к информационной системе "АИС Логистика", выгрузив из нее сведения о 6 тыс. жителей Каспийска (логины, СНИЛС) и сформировав временные пароли для доступа к их личным кабинетам на портале "Госуслуги", без ведома и согласия владельцев", - сообщила пресс-служба.

В дальнейшем полученные данные были переданы начальнику отдела информбезопасности мэрии Каспийска, который организовал голосование от имени вышеуказанных жителей с использованием служебных IP-адресов администрации города и местной школы.

"Первому заместителю главы администрации Каспийска назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Заместителю главы администрации Каспийска назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Начальнику отдела межведомственного взаимодействия и информационной безопасности мэрии Каспийска назначен один год ограничения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение года.

Начальник проектного отдела МФЦ по республике и программист ООО "Вебсистемс" получили 1,5 года ограничения свободы.

Приговор может быть обжалован в Верховном суде Дагестана.

Дагестан Верховный суд Каспийск МФЦ Госуслуги
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