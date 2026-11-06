Занесшая птичий грипп в 4 региона жительница Удмуртии оштрафована на 40 тыс. руб.

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии признал жительницу Можгинского района виновной в распространении эпизоотий (заразных болезней) на территории четырех регионов России, сообщает объединенная пресс-служба судов республики в пятницу. Ее оштрафовали на 40 тыс. рублей.

В мае 2026 года женщина приобретала домашних птиц, а затем продавала их физлицам без ветеринарных документов. В результате в мае-июне возникло восемь очагов птичьего гриппа на территории Удмуртии, Татарстана, Башкирии и Челябинской области.

Общий ущерб хозяев погибших птиц составил 1,6 млн рублей, ущерб бюджету Удмуртии - более 10,8 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий и иные тяжкие последствия).

Отмечается, что женщина признала вину в полном объеме.

При вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств были учтены возмещение ущерба потерпевшим, извинения и благотворительная деятельность подсудимой.